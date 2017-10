‘Abusado’, Matheus Jesus vira xodó dos santistas e ganha comparação com Pogba

Contratado pelo Santos no início de julho, Matheus Jesus ganhou sua primeira chance como titular apenas no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na arena alviverde, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do longo tempo de inatividade, o volante entrou bem no clássico, fez algumas jogadas de efeito e ganhou o apelido de ‘Pogba da Vila’.

O jovem de 20 anos mostrou estar mais tranquilo após os elogios, mas garante que ainda não chega aos pés do craque francês.

“Se eu jogasse metade do que ele joga (risos). Acho que tem a ver com a aparência e a altura. O futebol não tem como, né. Mas gostei muito da minha atuação. Sempre tem como melhorar. Mas com o tempo que fiquei sem jogar, fui bem. Não me arrisquei, joguei o mais simples possível e deu certo. Gosto de fazer jogadas bonitas, coisas difíceis. Acho que até abusei um pouco, mas deu certo”, disse Jesus em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Porém, mesmo após ter se tornado um ‘xodó’ da torcida santista, o volante deve voltar ao banco de reservas. Afinal, o titular Renato provavelmente estará à disposição de Levir Culpi no embate com a Ponte Preta, no próximo dia 12, no Moisés Lucarelli.

O camisa 8 está recuperado de dois edemas na perna direita e apenas recupera o condicionamento físico para jogar contra a Macaca. Apesar da reserva, Matheus está ansioso para reencontrar seu ex-clube.

“Renatinho vai voltar, né? (risos). Tem que esperar. Não sei como serei recebido, o carinho que eu tenho com o clube por lá…. Eu tenho um carinho muito grande por todos da Ponte. Agora eu sou do Santos, então tenho que dar o meu máximo, se eu entrar. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o Peixe”, concluiu.