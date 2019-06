À espera de um “milagre”, Rodrygo faz último treino pelo Santos nesta terça

Rodrygo fará o último treinamento pelo Santos na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, antes de se apresentar como reforço do Real Madrid – não há data confirmada para o início dos trabalhos na Espanha.

O camisa 11 do Peixe treinou pela primeira vez como profissional no dia 1 de novembro de 2017, sob o comando do ex-técnico Elano. Menos de dois anos depois, se prepara para vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Ele foi negociado por 45 milhões de euros (R$ 193 mi) em junho de 2018.

Rodrygo espera por um milagre para poder ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli contra o Corinthians nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O STJD negou pela segunda vez o pedido do Peixe para escalar o atacante.

A única chance de Rodrygo atuar é a improvável desconvocação da CBF. O jogador de 18 anos foi chamado para a seleção olímpica, mas se recusou a viajar para o Torneio de Toulon na França. Ele não atua desde o dia 26 de maio, no empate em 0 a 0 com o Internacional, no que deve ter sido a despedida.

O departamento jurídico do Alvinegro promete tentar até o último minuto, porém, não há muito a ser feito a não ser torcer pelo bom senso da CBF em liberar o atleta para seu último jogo enquanto não pode mais reforçar a seleção olímpica.

O Santos pensa em se despedir de Rodrygo independentemente de poder ou não atuar. O Peixe preparará um vídeo da passagem do atacante e terá a ajuda dos seus familiares no estádio. O Alvinegro vendeu 4.500 ingressos antecipados para o clássico até a noite de segunda-feira.

