À espera de Felipe Jonatan e Jorge, Santos assina com lateral ex-Vasco

Enquanto espera pelo fim das negociações de Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco, o Santos assinou, nesta quinta-feira, um contrato de três anos com uma aposta para a lateral esquerda: Alan Cardoso, ex-Vasco.

Alan tem 21 anos e é visto com potencial para atuar no elenco profissional, mas fará parte da equipe de transição, com os aspirantes e os sparrings de Jorge Sampaoli, assim como o atacante Lucas Braga, do Luverdense.

O lateral passou por cirurgia no joelho em 2018, por lesão sofrida durante passagem pelo ABC. Ele está recuperado, porém, passará por análise completa com o departamento médico santista.

O Vasco ficou com 20% dos seus direitos econômicos pela liberação antecipada – o vínculo iria até maio e um pré-contrato com o Peixe foi firmado.

No grupo principal, Sampaoli conta apenas com Orinho e o Santos pretende anunciar Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-FRA, ainda nessa semana. Falta pagar a multa rescisória de R$ 6 milhões ao Ceará e acertar os detalhes finais do empréstimo do ex-flamenguista até dezembro.

