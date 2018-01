Santa Cruz renova por mais um ano com atacante Grafite

Na última quarta-feira, o Santa Cruz anunciou a renovação de contrato do atacante Grafite até o final de 2018. O jogador retornou ao clube em agosto do ano passado, após passagem apagada pelo Atlético-PR.

Em entrevista, Grafite destacou que 2018 provavelmente será seu último ano como jogador profissional: “Esse ano, realmente, tem tudo para ser o meu último. Quando voltei em agosto eu já não tinha interesse em jogar o restante do ano. ”, afirmou o atacante.

O Santa Cruz em 2017 fez um ano para esquecer. O clube além de não ter chegado à final do Campeonato Pernambucano, acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2018, o clube vai disputar o Pernambucano, a Copa do Nordeste e a terceira divisão do Brasileirão. O Santa acabou ficando fora da Copa do Brasil por ter ficado em 4º lugar no estadual do ano passado. A estreia do time na temporada está marcada para o dia 16 de janeiro, contra o Confiança-SE fora de casa.