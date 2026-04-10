Giro europeu: Com três de Malen, Roma bate o Pisa pelo Italiano

Nesta sexta-feira, a Roma recebeu o Pisa no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Donyell Malen (3).
Situação da tabela
Com o resultado, a Roma chega aos 57 pontos e segue no sexto lugar da competição. O Pisa, por sua vez, permanece na lanterna, com 18 pontos.
Si chiude il match allo Stadio Olimpico 🔚
Vinciamo noi con la tripletta di Malen 💛❤️#RomaPisa pic.twitter.com/TnPDUksNrF
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2026
📋 Resumo do jogo
🔴🟡 ROMA 3 X 0 PISA 🔵⚫️
🏆 Competição: 32ª rodada do Campeonato Italiano
🏟️ Local: Estádio Olímpico, em Roma
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Donyell Malen, aos 03’ do 1ºT (Roma)
- ⚽ Donyell Malen, aos 42’ do 1ºT (Roma)
- ⚽ Donyell Malen, aos 7’ do 2ºT (Roma)
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Como foi o jogo
A Roma abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Em contra-ataque, Donyell Malen recebeu, entrou na área, e chutou colocado para marcar um belo gol. O segundo do holandês veio aos 42 minutos. Após bate e rebate na área, Rensch ganhou do zagueiro e cruzou para Donyell, que empurrou para o gol.
Na segunda etapa, aos sete minutos, Soulé recebeu pelo meio e encontrou na área Malen, que concluiu o hat-trick deslocando o goleiro.
Próximos jogos
Roma
- Roma x Atalanta (33ª rodada do Campeonato Italiano)
- Data e horário: 18/04 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico, em Roma
Pisa
- Pisa x Genoa (33ª rodada do Campeonato Italiano)
- Data e horário: 19/04 (domingo), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, em Pisa
Outros resultados
Campeonato Inglês
West Ham 4 x 0 Wolves
Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham goleou o Wolves por 4 a 0 no London Stadium. Mavropanos (2) e Taty Castellanos (2) fizeram os gols da partida.
Com o resultado, o West Ham saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 32 pontos conquistados. O Wolverhampton, por sua vez, é o 20° colocado, e tem 17 pontos.
Campeonato Francês
Paris FC 4 x 1 AS Monaco
Pela 29ª rodada do Francês, o Paris FC goleou o Monaco no Stade Jean Bouin, em Paris. Koleosho, Ikoné (2) e Immobile marcaram os gols do time da casa. Balogun fez para os monegascos.
Com o resultado, o time da casa ocupa agora a 12ª colocação, com 35 pontos. O Monaco é o 5º lugar, com 49 pontos conquistados.
Marseille 3 x 1 Metz
Também pela 29ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille venceu o Metz por 3 a 1 no Orange Velodrome, em Marselha. Traoré, Aubameyang e Igor Paixão fizeram os gols da equipe da casa, enquanto Tsitaishvili fez para os visitantes.
Após a partida, o Marseille ocupa agora a terceira posição, com 52 pontos. O Metz segue na lanterna, com 15 pontos.
Campeonato Alemão
Augsburg 2 x 2 Hoffenheim
Pela 29ª rodada da Bundesliga, Augsburg e Hoffenheim empataram em 2 a 2 na WWK ARENA. Gregoritsch e Claude-Maurice marcaram para o time da casa. Touré e Hranac fizeram os gols do Hoffenheim.
Com o resultado, o Hoffenheim segue na quinta colocação, com 51 pontos. O Augsburg, por sua vez, é o décimo colocado, com 33 pontos.
Campeonato Português
Famalicão 1 x 1 Moreirense
No Estádio Municipal de Famalicão, Famalicão e Moreirense empataram em 1 a 1 pela 29ª rodada do Campeonato Português. Pablo Santos e Rodrigo Alonso marcaram os gols do jogo.
Com o empate, o Famalicão segue na quinta colocação da tabela, com 47 pontos. O Moreirense, por sua vez, é o oitavo, com 36 pontos.