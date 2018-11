Marcelo Gallardo nega que tentou “desafiar” a Conmebol e pede desculpas

O técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira e comentou sobre a polêmica ocorrida na última terça-feira, quando mesmo suspenso pela Conmebol, decidiu entrar nos vestiários da equipe argentina passando instruções para o time, que conseguiu reverter a vantagem gremista no segundo tempo e garantir a sua classificação na decisão da Copa Libertadores.

Nas respostas o treinador deixou claro que em nenhum momento tentou desafiar as regras da entidade do futebol sul-americano. Em sua justificativa, o treinador explicou que seus atos podem ser atribuídos pela emoção de uma partida decisiva pela competição continental.

“Após três dias da partida tive mais tempo para pensar no que aconteceu. Realmente o ocorrido não foi algo alegre, principalmente para minha pessoa. Acho que a minha entrada no vestiário aconteceu muito mais por uma situação emocional do que uma tentativa minha de desafiar a Conmebol”, garantiu.

O comandante reafirmou que agiu de maneira impulsiva na tentativa de contribuir com os seus jogadores em busca e de uma vaga na decisão da Libertadores e pediu desculpas pelo ocorrido.

“Sempre estive convencido que foi um ato desagradável. Não houve um ato de indisciplina, muito menos. Pareceu injusto para mim. E as emoções também tocam, eu agi impulsivamente. Quando alguém age com o coração, a razão se torna obscura. Foi um real ato de indisciplina, peço desculpas, como fiz em minha defesa no Conmebol”, completou.

Mesmo com tudo isso, o Grêmio segue confiante que conseguirá reverter a situação no julgamento que acontece nesta sexta-feira. A equipe brasileira alega que o treinador argentino quebrou as regras com a sua participação efetiva no jogo e pede a reversão dos pontos, o que lhe garantiria na decisão do torneio.

A Conmebol pretende anunciar até o começo da noite de hoje a decisão em relação ao pleito do Grêmio. Os dois jogos das finais da Libertadores estão marcados para os dias 10 e 24 de novembro.