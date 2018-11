Conmebol divulga decisão do caso Gallardo no sábado

A Conmebol adiou para o sábado a definição do caso do técnico Marcelo Gallardo que descumpriu a punição aplicada pela entidade no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Grêmio busca a reversão de pontos e chegar a final da competição contra o Boca Juniors.

Durante a partida da última terça, o treinador se comunicou via rádio com o auxiliar e desceu no vestiário no intervalo na Arena. Após o jogo, Gallardo concedeu entrevista coletiva o que também estava proibido.

O departamento jurídico gremista apresentou hoje os seus argumentos defendendo a punição ao River Plate. Já no começo dessa noite houve divulgação da escala de arbitragem entre Boca Juniors e River Plate, mas foi colocado um asterisco dependendo da definição do Tribunal Disciplinar.

Por fim, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, foi questionado sobre o resultado do julgamento e preferiu evitar uma previsão do que será decidido amanhã. “Ninguém sabe o que vai acontecer. Basicamente isso. Ninguém saiu de lá com qualquer indicativo de resultado”, completou.