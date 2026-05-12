Remo x Bahia pela Copa do Brasil: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Remo e Bahia entram em campo nesta quarta-feira pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida de ida foi 3 a 1 para o Leão Azul. O duelo decisivo será às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.
Em busca do sonho da classificação! 🦁💙
Amanhã é dia de lutarmos juntos por mais um capítulo na história do Rei da Amazônia. #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/nwA8Lz51Vq
— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 12, 2026
Onde assistir Remo x Bahia ao vivo?
- TV: Sportv e Premiere (fechado).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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Situação do confronto
Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o Remo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Já o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de vantagem para avançar diretamente. Caso o triunfo tricolor seja por dois gols de diferença, a vaga será definida na disputa de pênaltis.
Como chegam as equipes?
O Remo não perde há três partidas, sendo duas vitórias e um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o líder Palmeiras. Apesar do período invicto, a equipe treinada por Léo Condé é a penúltima colocada do Brasileirão, com 12 pontos.
Já o Bahia vive um de seus piores momentos sob o comando de Rogério Ceni. São cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço está na sexta colocação, com 22 pontos.
Prováveis escalações
🔵⚪ Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Picachu, Zé Ricardo e Jajá; Alef Manga.
Técnico: Léo Condé.
🔴🔵 Bahia: Léo Vieira; Nicolás Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick; Erick Pulga, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Mateo Sanabria; Everaldo.
Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Próximos jogos
Remo
Jogo: Chapecoense x Remo
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 17/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Bahia
Jogo: Bahia x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h
Local: Arena Fonte Nova, Bahia (BA)