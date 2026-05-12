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Remo x Bahia pela Copa do Brasil: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

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(Foto: Samara Miranda / Remo)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 20:00

Remo e Bahia entram em campo nesta quarta-feira pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida de ida foi 3 a 1 para o Leão Azul. O duelo decisivo será às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

Onde assistir Remo x Bahia ao vivo?

  • TV: Sportv e Premiere (fechado).
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

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Situação do confronto

Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o Remo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Já o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de vantagem para avançar diretamente. Caso o triunfo tricolor seja por dois gols de diferença, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Como chegam as equipes?

O Remo não perde há três partidas, sendo duas vitórias e um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o líder Palmeiras. Apesar do período invicto, a equipe treinada por Léo Condé é a penúltima colocada do Brasileirão, com 12 pontos.

Já o Bahia vive um de seus piores momentos sob o comando de Rogério Ceni. São cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço está na sexta colocação, com 22 pontos.

Prováveis escalações

🔵⚪ Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Picachu, Zé Ricardo e Jajá; Alef Manga.
Técnico: Léo Condé.

🔴🔵 Bahia: Léo Vieira; Nicolás Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick; Erick Pulga, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Mateo Sanabria; Everaldo.
Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Próximos jogos

Remo

Jogo: Chapecoense x Remo
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 17/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Bahia

Jogo: Bahia x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h
Local: Arena Fonte Nova, Bahia (BA)

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