Remo x Bahia pela Copa do Brasil: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Remo e Bahia entram em campo nesta quarta-feira pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida de ida foi 3 a 1 para o Leão Azul. O duelo decisivo será às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

Em busca do sonho da classificação! 🦁💙 Amanhã é dia de lutarmos juntos por mais um capítulo na história do Rei da Amazônia. #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/nwA8Lz51Vq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 12, 2026

Onde assistir Remo x Bahia ao vivo?

TV: Sportv e Premiere (fechado).

Sportv e Premiere (fechado). Tempo real: Gazeta Esportiva.

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Situação do confronto

Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o Remo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Já o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de vantagem para avançar diretamente. Caso o triunfo tricolor seja por dois gols de diferença, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Como chegam as equipes?

O Remo não perde há três partidas, sendo duas vitórias e um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o líder Palmeiras. Apesar do período invicto, a equipe treinada por Léo Condé é a penúltima colocada do Brasileirão, com 12 pontos.

Já o Bahia vive um de seus piores momentos sob o comando de Rogério Ceni. São cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço está na sexta colocação, com 22 pontos.

Prováveis escalações

🔵⚪ Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Picachu, Zé Ricardo e Jajá; Alef Manga.

Técnico: Léo Condé.

🔴🔵 Bahia: Léo Vieira; Nicolás Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick; Erick Pulga, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Mateo Sanabria; Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Próximos jogos

Remo

Jogo: Chapecoense x Remo

Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16

Data e hora: 17/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Bahia

Jogo: Bahia x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16

Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h

Local: Arena Fonte Nova, Bahia (BA)