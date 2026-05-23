Remo x Athletico-PR pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Remo e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Mangueirão.

+ DE 1️⃣5️⃣ MIL AZULINOS CONFIRMADOS! 🦁 Vamos lotar o Mangueirão mais uma vez e apoiar o Rei da Amazônia em mais uma vitória na Série A. 👊#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/BwoWtOPWjt — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 21, 2026

Onde assistir Remo x Athletico ao vivo?

TV: Premiere (pay-per-view).

Premiere (pay-per-view). Tempo real: Gazeta Esportiva

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chega o Remo?

O Remo boa fase na temporada. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate contra o líder do Brasileirão, Palmeiras. O Leão Azul também avançou às oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 23 anos, após vencer o Bahia nos dois jogos.

Para o confronto, Léo Condé terá os desfalques de Eduardo Melo, Gabriel Taliari, João Lucas, Kayky Almeida, Patrick de Paula e Thalisson Gabriel, que estão entregues ao departamento médico.

Como chega o Athletico-PR?

Já o Athletico-PR faz boa campanha no retorno à Série A e ocupa atualmente a quinta posição, com 24 pontos. No entanto, a equipe vive um momento de oscilação, já que venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos.

Os desfalques do Athletico são Terán, Julimar, Léo Derik e Luiz Gustavo, todos lesionados. Já Portilla foi liberado pelo clube para um período de treinos com a seleção colombiana.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram oito vezes, com três vitórias do Athletico, uma do Remo e quatro empates.

Últimos jogos

Remo 2x1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro Série B 2025)

Athletico-PR 2x1 Remo (Campeonato Brasileiro Série B 2025)

Athletico-PR 1x1 Remo (5 x 4 pen.) - Copa do Brasil 2015

Remo 1x1 Athletico-PR (Copa do Brasil 2015)

Athletico-PR 1x1 Remo (Campeonato Brasileiro 1976)

Estatísticas

Remo no Brasileirão 2026

16 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

19 gols marcados

27 gols sofridos

Artilheiro: Alef Manga, com 4 gols

Athletico no Brasileirão 2026

16 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas

21 gols marcados

17 gols sofridos

Artilheiro: Viveros, com 8 gols

Prováveis escalações

🔵⚪ Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Picachu, Vitor Bueno e Jajá; Alef Manga.

Técnico: Léo Condé.

🔴⚫ Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gastón Benavídez, Jádson, Dudu e Mendoza; João Cruz, Zapelli e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem