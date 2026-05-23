Remo x Athletico-PR pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Remo e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Mangueirão.
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Vamos lotar o Mangueirão mais uma vez e apoiar o Rei da Amazônia em mais uma vitória na Série A. 👊#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/BwoWtOPWjt
— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 21, 2026
Onde assistir Remo x Athletico ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view).
- Tempo real: Gazeta Esportiva
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Como chega o Remo?
O Remo boa fase na temporada. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate contra o líder do Brasileirão, Palmeiras. O Leão Azul também avançou às oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 23 anos, após vencer o Bahia nos dois jogos.
Para o confronto, Léo Condé terá os desfalques de Eduardo Melo, Gabriel Taliari, João Lucas, Kayky Almeida, Patrick de Paula e Thalisson Gabriel, que estão entregues ao departamento médico.
Como chega o Athletico-PR?
Já o Athletico-PR faz boa campanha no retorno à Série A e ocupa atualmente a quinta posição, com 24 pontos. No entanto, a equipe vive um momento de oscilação, já que venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos.
Os desfalques do Athletico são Terán, Julimar, Léo Derik e Luiz Gustavo, todos lesionados. Já Portilla foi liberado pelo clube para um período de treinos com a seleção colombiana.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram oito vezes, com três vitórias do Athletico, uma do Remo e quatro empates.
Últimos jogos
- Remo 2x1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro Série B 2025)
- Athletico-PR 2x1 Remo (Campeonato Brasileiro Série B 2025)
- Athletico-PR 1x1 Remo (5 x 4 pen.) - Copa do Brasil 2015
- Remo 1x1 Athletico-PR (Copa do Brasil 2015)
- Athletico-PR 1x1 Remo (Campeonato Brasileiro 1976)
Estatísticas
Remo no Brasileirão 2026
- 16 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas
- 19 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Alef Manga, com 4 gols
Athletico no Brasileirão 2026
- 16 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas
- 21 gols marcados
- 17 gols sofridos
- Artilheiro: Viveros, com 8 gols
Prováveis escalações
🔵⚪ Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Picachu, Vitor Bueno e Jajá; Alef Manga.
Técnico: Léo Condé.
🔴⚫ Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gastón Benavídez, Jádson, Dudu e Mendoza; João Cruz, Zapelli e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)