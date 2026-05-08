Manchester City monitora situação de Vini Jr. no Real Madrid

Diante das recentes especulações sobre a instabilidade de Vinícius Júnior no Real Madrid, surgiu um interessado no brasileiro. O Manchester City apareceu como um possível destino para o atacante na próxima janela.

A informação divulgada pelo site TeamTalk aponta que esta pode ser a última oportunidade para Florentino Pérez lucrar com uma eventual venda de Vinícius Júnior. Além disso, as negociações entre o jogador e o clube para a renovação contratual estariam estagnadas.

Segundo a imprensa espanhola, Vini teria exigido um aumento salarial para se equiparar a Mbappé, pedido que foi recusado por Florentino. Desde então, as conversas não avançaram.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

A temporada do brasileiro tem sido uma verdadeira montanha-russa. O início sob o comando de Xabi Alonso foi abaixo do esperado. No entanto, após a chegada de Álvaro Arbeloa, Vinícius passou a assumir protagonismo e se consolidou como um dos principais destaques do Real Madrid.

Ainda assim, o fim da temporada se tornou crítico tanto para o jogador quanto para o clube. A única esperança de título que resta é o Campeonato Espanhol — cenário que só se concretiza caso o Barcelona tropece e perca todas as rodadas finais.

Outros clubes também surgem como possíveis destinos para Vinícius, entre eles Arsenal e Chelsea. Porém, de acordo com o veículo, o Manchester City desponta como o candidato mais forte na disputa pelo atacante.