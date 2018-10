Vinícius Júnior faz golaço, mas é expulso por simulação e encaradas

O relógio marcava 38 minutos do segundo tempo quando o jovem Vinícius Júnior ajeitou a bola e bateu perfeitamente a falta no ângulo direito do goleiro do Celta, empatando a partida em 1 a 1 para o Real Madrid B, neste domingo, pela terceira divisão do Campeonato Espanhol. No entanto, pouco depois recebeu o segundo amarelo após uma simulação e foi expulso do jogo e, provavelmente, não será relacionado para o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, no elenco principal.

Titular na partida desta manhã, Vinícius Júnior sofreu bastante com a marcação cerrada e, aos 21 da primeira etapa, deu uma encarada no adversário, após outras ocasiões de irritação, e foi advertido com o primeiro amarelo. Aos 39, Pastrana abriu o placar e o Real B foi atrás do empate, o que aconteceu com o ex-Flamengo em cobrança de falta, aos 38 minutos do segundo tempo.

Logo depois, aos 41, ele partiu para a linha de fundo e simulou uma falta, originando a segunda advertência. No chão, ele reclamou do cartão e, em pé, partiu para a reclamação com a arbitragem. Ele, inclusive, chegou a se desentender com dois adversários que o cercaram.

Por conta disso, o atacante, que é o artilheiro da equipe com três gols marcados, provavelmente não figurará entre os relacionados para o clássico diante do Barcelona, no domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, já que terá que cumprir suspensão automática de uma rodada inteira da terceira divisão (o próximo jogo do Real B está marcado para sábado, um dia antes do jogo do time principal). A diretoria pode tentar recorrer e pedir anulação dos cartões amarelos, provocando uma liminar que o libere.