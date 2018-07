Vínicius Junior entra em lista do Real para pré-temporada nos EUA

Vinicius Júnior deu um passo importante para ser integrado ao elenco profissional do Real Madrid. Neste sábado, os merengues divulgaram a lista de 32 jogadores que integrarão a delegação da equipe em pré-temporada nos Estados Unidos.

Dentre os escolhidos já estão os espanhóis que disputaram a Copa do Mundo, casos de Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Asensio e Isco. Em compensação, o técnico Julen Lopetegui ainda não pôde contar com os brasileiros Marcelo e Casemiro, os croatas Modric e Kovacic e o francês Varane, que se juntarão ao elenco conforme suas férias forem acabando.

O Real Madrid ficará primeiro em Miami, onde enfrentará o Manchester United pela International Champions Cup na quarta-feira. Depois seguirá para Washington, onde pega a Juventus, no dia 4.

Depois, em Nova Jersey, vai encarar a Roma, no dia 7. O primeiro jogo oficial será o clássico com o Atlético de Madrid, no dia 15, em Tallinn, na Estônia, pela Supercopa da Europa

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Navas, Casilla, Luca e Lunin.

Defensores: Carvajal, Vallejo, Ramos, Nacho, Theo, Odriozola, Reguilón, Quezada, Sergio López, Javi Sánchez, De la Fuente e León.

Meio-campistas: Kroos, Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, Odegaard, Valverde, Seoane, Óscar e Feuillassier.

Atacantes: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mayoral, De Tomás e Vinicius Junior.