Vinícius Júnior vira alvo de desconfiança interna no Real Madrid

Vinícius Júnior vive um momento delicado no Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. Titular absoluto e jogador de confiança do técnico Álvaro Arbeloa, o atacante brasileiro passou a ser alvo de desconfiança nos bastidores do clube.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, companheiros de elenco suspeitam que Vinícius estaria fazendo o papel de “dedo-duro” no vestiário. A publicação afirma que o jogador seria responsável por repassar ao treinador informações sobre o ambiente interno e conversas entre os atletas quando Arbeloa não está presente.

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O Mundo Deportivo destaca que a relação de Vinícius Júnior com o técnico Álvaro Arbeloa causa surpresa. Desde a chegada do treinador espanhol, os números do brasileiro cresceram. Até o momento, Vinícius perdeu apenas uma partida — contra o Valencia — por conta do acúmulo de cartões amarelos.

Apesar do bom momento individual, o clima no vestiário do Real Madrid é caótico. Nas últimas semanas, tornaram-se frequentes as notícias sobre o desgaste interno, incluindo a insatisfação do elenco com Mbappé, um desentendimento entre Valverde e Tchouaméni e, agora, a desconfiança em relação a Vinícius.

Diante desse cenário, o nome do brasileiro passou a ser envolvido em especulações sobre uma possível transferência. A eventual saída ganha força principalmente pelo futuro incerto de Arbeloa no comando técnico do clube. Com contrato válido até junho de 2027, Vinícius pode virar ativo de mercado caso Florentino Pérez opte por não renovar.