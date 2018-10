Vinícius Júnior celebra estreia pelo Real Madrid e agradece Lopetegui

Quando menos se esperava, aconteceu. Neste sábado, em pleno clássico diante do rival Atlético, Vinícius Júnior fez sua estreia oficial pelo Real Madrid. O brasileiro, escalado por Julen Lopetegui aos 43 minutos da segunda etapa, teve pouco tempo e poucos toques para mostrar seu talento e justificar a entrada, mas nem por isso deixou o Santiago Bernabéu sem o sorriso no rosto pela primeira oportunidade.

Após o empate por 0 a 0 com o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, o garoto formado nas categorias de base do Flamengo, primeiro jogador nascido em 2000 a disputar uma partida pelo Real Madrid, celebrou os primeiros minutos na equipe e o fim da ansiedade pela estreia. Além disso, agradeceu a confiança do treinador e a oportunidade dada por Julen Lopetegui.

“Estou muito feliz, muito contente com a estreia aqui no Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid. Quando me disseram que eu ia entrar fique feliz demais. E estrear contra o Atlético de Madrid, não tem coisa melhor. Além disso, com a torcida me apoiando desde o aquecimento, muito especial. Agradeço a todos os jogadores que me ajudam a evoluir nos treinamentos e ao professor Lopetegui também pela confiança”, disse Vinícius.

Apesar de ter sido a primeira partida, o clássico diante do Atlético não foi a primeira convocação do brasileiro por Lopetegui, tendo feito parte de outras três listas de relacionados. Enquanto isso, para o ganho de ritmo e adaptação ao futebol europeu, o garoto de 10 anos entrou em campo pelo Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão nacional.