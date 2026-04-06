Vini Jr. projeta quartas da Champions e fala sobre renovação com o Real Madrid

Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro Vinícius Júnior projetou a partida do Real Madrid contra o Bayern de Munique. O time espanhol enfrenta os bávaros pelas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

"Temos que estar prontos porque vem um grande time, mas temos muita experiência nesses jogos", disse.

Má fase sob o comando de Xabi Alonso

Vini Jr. passou por altos e baixos com a camisa merengue, mas uma de suas piores fases foi com Xabi Alonso no comando da equipe. O brasileiro chegou a ter um grande jejum de gols e perdeu espaço no Real Madrid.

"A etapa com o Xabi foi um momento de aprendizado, melhorei como pessoa. Não consegui me conectar com ele, mas com o Arbeloa tenho uma grande conexão e ele me deu muita confiança, como aconteceu com o Ancelotti", falou Vini.

"Sempre dei tudo pelo time. Acho que nunca tinha ficado tanto tempo sem marcar gols, como quando eu era jovem e não tinha cabeça, mas aprendi com esse último momento ruim e jogadores bons sempre dão a volta por cima", afirmou.

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Retorno de Militão e relação com Mbappé

Lesionado desde a temporada passada, Éder Militão voltou a estar apto a jogar. Vini comentou sobre a qualidade do zagueiro brasileiro.

"Fico muito feliz com a volta dele, é sem dúvida o melhor zagueiro do mundo e com ele somos mais fortes. Tem o Jude, o Ceballos, o Ferland, que podem nos ajudar muito, e acho que teremos um fim de temporada muito bonito para nós", exaltou o brasileiro.

Vini também falou sobre a sua parceria com Kylian Mbappé. O francês divide os holofotes do Real Madrid com o brasileiro desde a temporada passada.

"As pessoas dizem muitas coisas, o Kylian sempre fez gols e nos ajudou. Temos que estar conectados amanhã, tenho uma conexão incrível com ele dentro e fora de campo.", explicou.

Renovação de contrato

Com seu contrato chegando ao fim, o brasileiro foi perguntado sobre seu futuro na Espanha. O vínculo de Vini com o Real Madrid é válido até o meio de 2027.

"Tomara que eu possa continuar por muitos anos. Sabemos o que todos queremos e, no momento certo, faremos a renovação. Estou muito tranquilo porque tenho a confiança do presidente, estou feliz aqui e quero ficar por muitos anos", finalizou.