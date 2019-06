Vinicius Jr. acredita em ida de Mbappé ao Real e revela troca de mensagens

De férias no Brasil, o jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, abriu sua casa no Rio de Janeiro para o canal francês Telefoot e mostrou muita descontratação para tratar de um assunto que vem rondando a mídia internacional: o futuro do jovem talentoso Mbappé, do Paris Saint-Germain. Para o brasileiro, o destino do craque é a Espanha.

“O futuro de Mbappé está no Real Madrid. Creio que em pouco tempo ele virá pra cá”, comentou em uma das primeiras declarações do vídeo publicado no Twitter oficial do programa.

Ele ainda revelou que eles trocam mensagens. “Realmente não nos conhecemos, mas nos falamos pelo Instagram, enviamos mensagens. Eu o admiro muito, já ganhou muitos títulos e se realmente vir para Madri, será muito bom”, completou.

Kylian Mbappé tem 20 anos e, em seu currículo, já possui o título da Copa do Mundo com a França, quando foi um dos protagonistas, além de quatro títulos com o PSG (dois nacionais, uma Copa da França e uma Copa da Liga Francesa). Anteriormente, ele já havia vencido o Campeonato Francês pelo Monaco.

As especulações sobre o futuro do craque francês seguem quentes e o Real Madrid é visto como um dos destinos mais prováveis, caso, de fato, uma negociação seja efetuada. No entanto, o próprio presidente dos merengues, Florentino Pérez, descartou a chegada de Mbappé e disse que a prioridade era o belga Eden Hazard, que foi apresentado no último dia 13.