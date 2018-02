Sergio Ramos bate mais um recorde negativo no Campeonato Espanhol

Na vitória do Real Madrid por 3 a 1 diante do Leganés, nesta quarta-feira, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, Sergio Ramos, autor do terceiro gol Merengue, bateu mais um recorde, mas não será um feito para se comemorar. Ao cometer falta sobre Nabil El Zhar, o zagueiro recebeu o seu cartão amarelo de número 163, e se tornou o atleta mais advertido da história da competição nacional.

No último domingo, na vitória diante do Betis por 5 a 3, o espanhol havia igualado os números de Albert Lopo, ex-jogador do Espanyol e Deportivo La Coruña. No início de dezembro, ao bater marca de Xavi Aguado e Pablo Alfaro, Ramos já havia ganho o título de jogador com mais cartões vermelhos na história da La Liga, com 19 punições.

No Campeonato Espanhol, Sergio Ramos tem, ao todo, 421 jogos com 54 gols e 28 assistências, em compensação, também tem 140 cartões amarelos e 19 vermelhos.