Seedorf afirma que Vinícius Júnior e Rodrygo não terão espaço no Real

O Real Madrid é uma das equipes com europeias com mais joias brasileiras. Enquanto Vinícius Júnior irá se apresentar ao clube merengue já em julho, Rodrygo deverá chegar ao time da capital espanhola em 2019. Clarence Seedorf, que foi ídolo na equipe do Santiago Bernabéu previu que as duas promessas não irão ter espaço com Julen Lopetegui.

“O Real Madrid é um clube com uma exigência muito alta. Eles não vão jogar”, declarou o treinador holandês ao Sportv antes de dar como exemplo Fede Valverde para embasar o seu argumento.

“Este ano tive um uruguaio no Deportivo La Coruña. Ele não vai jogar em Madrid. Não vai jogar. Se tiver sorte, irá para uma equipe como o Porto para amadurecer. E, se não for bem, irá perder o posto para outros”, completou.

Um exemplo de jogador que precisou sair do Real Madrid para conseguir ganhar notoriedade antes de conseguir uma vaga no time titular foi Casemiro. O volante da Seleção Brasileira atuou na equipe B e depois brilhou no Porto antes de retornar ao clube catalão.

Apesar desse cenário, Seedorf lembrou que outros jogadores tiveram sucesso na Europa mesmo não conseguindo ficar no time do Bernabéu. “Todos sonham em jogar no Real Madrid e todos sabemos que quem chega vive ou morre. Zé Roberto foi um dos melhores jogadores que já vi e ele saiu. Eto’o ficou fora do time com 18 anos. Fez um ano maravilhoso no Mallorca e foi para o Barcelona”.

