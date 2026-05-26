Rival de Florentino Pérez nas eleições do Real promete chegada de duas estrelas

Rival de Florentino Pérez nas próximas eleições presidenciais do Real Madrid, o empresário espanhol Enrique Riquelme diz já ter acordos pela contratação de dois astros em caso de vitória no pleito.

"Temos duas estrelas internacionais acertadas. Se eu for presidente, dois grandes jogadores irão atuar no Real Madrid. São atletas importantes para o projeto esportivo a curto, médio e longo prazo. Provavelmente, vamos anunciar nas próximas duas semanas”, disse, ao jornal ABC.

O Real Madrid terá disputa presidencial pela primeira vez em 20 anos, já que Florentino Pérez vem sendo eleito sem oposição desde 2009. O pleito será realizado no mês de junho, ainda com data a ser definida pela junta eleitoral.

Possível chegada de Mourinho

Sobre a possibilidade de retorno de José Mourinho, Riquelme evitou cravar uma posição, mas indicou que a escolha do treinador fará parte de um planejamento mais amplo.

“Eu nunca fui mourinhista nem antimourinhista. Sou madridista. Se for presidente, vamos avaliar, mas buscamos um projeto de longo prazo”, declarou o candidato.

A temporada de 2026 é apenas a sexta neste século em que o poderoso Real Madrid termina sem a conquista de pelo menos um título.

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