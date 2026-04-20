Real Madrid x Alavés pelo Espanhol: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebe o Deportivo Alavés pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Santiago Bernabéu, a partir das 16h30 (de Brasília).

Onde assistir Real Madrid x Alavés?

Streaming: Disney+.

Posições na tabela

O Real Madrid é vice-líder da La Liga, com 70 pontos, nove atrás do líder Barcelona. Já o Alavés ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos somados, um a mais que o Elche, clube que abre a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

⚪ Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão, Rudiger e Fran Garcia; Valverde, Camavinga e Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé e Vinícius Júnior.

Técnico: Álvaro Arbeloa

🔵 Alavés: Sivera; Pérez, Tenaglia, Jonny e Victor Parada; Ibañez, Guridi, Blanco e Ateñà; Diabate e Martínez.

Técnico: Quique Sánchez

Arbitragem

Árbitro: Juan Martínez Munuera

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Ficha técnica

⚪ Real Madrid x Alavés 🔵

Competição: Campeonato Espanhol (33ª rodada)

Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)

Transmissão: Disney+