Real Madrid x Alavés pelo Espanhol: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebe o Deportivo Alavés pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Santiago Bernabéu, a partir das 16h30 (de Brasília).
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 20, 2026
Posições na tabela
O Real Madrid é vice-líder da La Liga, com 70 pontos, nove atrás do líder Barcelona. Já o Alavés ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos somados, um a mais que o Elche, clube que abre a zona de rebaixamento.
Prováveis escalações
⚪ Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão, Rudiger e Fran Garcia; Valverde, Camavinga e Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé e Vinícius Júnior.
Técnico: Álvaro Arbeloa
🔵 Alavés: Sivera; Pérez, Tenaglia, Jonny e Victor Parada; Ibañez, Guridi, Blanco e Ateñà; Diabate e Martínez.
Técnico: Quique Sánchez
Arbitragem
Árbitro: Juan Martínez Munuera
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Ficha técnica
⚪ Real Madrid x Alavés 🔵
Competição: Campeonato Espanhol (33ª rodada)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)
Transmissão: Disney+