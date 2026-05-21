Vinícius Jr. não participa de treino e pode desfalcar o Real na despedida do Espanhol

O treino do Real Madrid desta quinta-feira contou com alguns pontos de destaque. Vinícius Júnior não participou das atividades com o restante do elenco, enquanto Federico Valverde voltou a treinar normalmente. Já Tchouaméni não deverá atuar na última partida da temporada.

No caso de Vinícius Júnior, o atacante brasileiro foi liberado pelo clube e não esteve presente no centro de treinamento, pois já iniciou sua preparação para se apresentar à Seleção Brasileira. A ausência foi autorizada pela diretoria do Real Madrid. Além disso, segundo o jornal espanhol Marca, existe a possibilidade de que Vini sequer participe da rodada final do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao.

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Além de Vinícius, Tchouaméni também foi desfalque no treino desta quinta-feira, comandado por Arbeloa, devido a um desconforto muscular. A tendência é que o francês também não esteja disponível para a última partida da temporada.

Já Valverde voltou a treinar com o elenco após se recuperar de uma lesão sofrida depois de um desentendimento com Tchouaméni. O uruguaio desfalcou o time nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol, mas está apto para entrar em campo no sábado. Com isso, existe a possibilidade de que os dois meio-campistas não atuem mais juntos nesta temporada.

Trent Alexander-Arnold também não participou das atividades, mas por conta de uma infecção viral. Por outro lado, Carvajal, que se despede da equipe, treinou normalmente e deve ser titular.

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