Real Madrid anuncia saída de Carvajal ao final da temporada

O Real Madrid anunciou, nesta segunda, a saída de Dani Carvajal ao fim da atual temporada. Capitão da equipe, o lateral encerra uma trajetória histórica de 23 anos ligada ao clube merengue.

Comunicado Oficial: Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026



Em comunicado oficial, o Real Madrid agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e destacou sua importância na história da instituição.

“O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho a uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, afirmou o clube.

Formação e trajetória no clube

Formado nas categorias de base madridistas, Carvajal chegou ao clube em 2002 e construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história recente da equipe. Foram dez temporadas na base e outras 13 defendendo o time principal.

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Títulos e conquistas memoráveis

Ao longo de sua passagem, o lateral conquistou 27 títulos, entre eles seis edições da Liga dos Campeões, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Carvajal integra um seleto grupo de apenas cinco jogadores na história do futebol a conquistar seis títulos da principal competição europeia de clubes.

Destaques individuais e números

Além do sucesso coletivo, o espanhol também acumulou reconhecimentos individuais. Em 2024, foi incluído no Time do Ano da FIFPro e da FIFA, além de ser eleito o melhor jogador da final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, partida na qual marcou um gol.

Pelo Real Madrid, disputou 450 partidas e marcou 14 gols. Já pela Seleção Espanhola, soma 51 jogos, com os títulos da Eurocopa 2024 e da Liga das Nações de 2023.

Reconhecimento e despedida no Bernabéu

O presidente do clube, Florentino Pérez, destacou o legado deixado pelo defensor.

“Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e de sua academia de jovens. Carvajal sempre personificou os valores do Real Madrid. Esta é e sempre será a sua casa”, declarou.

Como forma de homenagem, o lateral será homenageado neste sábado, no Santiago Bernabéu, durante a última partida da equipe na temporada, contra o Athletic Bilbao.