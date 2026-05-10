Mbappé não se recupera e fica fora de clássico contra o Barcelona; veja relacionados do Real Madrid

O Real Madrid divulgou na manhã deste domingo a lista de atletas relacionados para o duelo contra o Barcelona, que acontecerá às 16h (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da expectativa do retorno de Kylian Mbappé para o duelo que pode confirmar o título do clube catalão, o astro francês não se recuperou a tempo da sua lesão na coxa esquerda e seguirá como desfalque para 'El Clássico'.

Veja a lista completa de relacionados do Real:

Goleiros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Defensores: Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, D. Jiménez

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago, Cestero, Palacios

Atacantes: Vini Jr., Gonzalo, Brahim, Mastantuono

Técnico: Álvaro Arbeloa

Valverde fora

Após se envolver em diversas polêmicas em relação à sua briga com o francês Tchouameni durante a semana, o volante uruguaio Fede Valverde também será desfalque no Real Madrid devido ao trauma cranioencefálico sofrido após uma das discussões com o companheiro de time, na quinta-feira. Após, como dito pelo próprio atleta - bater a cabeça em uma mesa - o atleta foi encaminhado ao hospital e não estará disponível para o duelo com o Barcelona. Posteriormente, tanto Valverde, quanto Tchouameni foram multados em 500 mil euros cada (cerca de R$ 2,9 milhões).

El Clássico valendo o título

⚔️ Jogo: Barcelona x Real Madrid

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 35

📅 Data: 1o de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Spotify Camp Nou, Barcelona (ESP)