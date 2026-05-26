Real Madrid realizará eleições para presidente em 7 de junho

A data das eleições para a presidência do Real Madrid foi anunciada pelo clube em um comunicado divulgado nesta terça-feira, após uma reunião da Junta Eleitoral.

"A votação ocorrerá em 7 de junho de 2026, de forma contínua, entre as 9h (4h no horário de Brasília) e as 20h (15h de Brasília), no Pavilhão de Basquete da Ciudad Real Madrid", informou o clube.

Os sócios do Real Madrid também poderão votar por correio para escolher entre o atual presidente, Florentino Pérez, e o empresário Enrique Riquelme.

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O Real Madrid realiza uma eleição presidencial pela primeira vez desde 2006. Aquelas eleições de 20 anos atrás ocorreram após a renúncia que pôs fim ao primeiro mandato de Florentino Pérez no comando do clube 'merengue' (2000–2006) e foram vencidas por Ramón Calderón, que superou outros quatro candidatos.

Após a renúncia de Calderón em janeiro de 2009, e um breve período interino de apenas alguns meses sob a gestão de Vicente Boluda, Florentino Pérez reassumiu as rédeas da instituição, concorrendo como candidato único nas eleições realizadas em junho de 2009.

Desde então, Pérez se manteve na presidência com sucesso e sem oposição nas eleições de 2013, 2017, 2021 e 2025.

Em 12 de maio, Pérez surpreendeu ao decidir convocar novas eleições, nas quais o jovem empresário do setor de energias renováveis, Enrique Riquelme, de 37 anos, despontou como seu único desafiante.

Riquelme, que comanda o grupo Cox, trabalhou contra o tempo nos últimos dias para formalizar sua candidatura.

O presidente 'merengue' afirmou que, ao agir assim, estava oferecendo a qualquer pessoa que desejasse concorrer a oportunidade de fazê-lo, se referindo, sem citá-lo diretamente, a Riquelme como "aquele senhor que conversa com as empresas de energia e que tem sotaque sul-americano".

Foi uma alfinetada dirigida ao seu agora adversário, que passou uma boa parte de sua vida na América Latina.

*Por AFP



