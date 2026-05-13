Saiba quanto o Real Madrid terá que pagar ao Benfica para contar com Mourinho

O Real Madrid terá que pagar um alto valor caso queira contar com José Mourinho na próxima temporada. Segundo o jornal Record, de Portugal, o contrato do técnico com o Benfica prevê uma multa de 7 milhões de euros (cerca de R$ 40,49 milhões).

Apreensivo com o interesse do clube merengue, o presidente do Benfica, Rui Costa, já encaminhou uma proposta de renovação ao treinador, que ainda não tomou uma decisão. José Mourinho já anunciou que só vai anunciar qual clube irá comandar ao final da temporada.

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Números de Mourinho pelo Benfica

Mourinho está na sua segunda passagem como técnico do Benfica. São 54 partidas, das quais venceu 31, empatou 13 e perdeu 10.

Números de Mourinho pelo Real Madrid

Conhecido por rivalizar com o Barcelona de Pep Guardiola durante sua passagem, Mourinho treinou o clube merengue de 2010 a 2013. Em 178 jogos disputados à frente do Real Madrid, venceu 127, empatou 28 e saiu derrotado em 23 oportunidades.