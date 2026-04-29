Real Madrid negocia volta de Kroos em nova função; entenda

O Real Madrid está negociando a volta de Toni Kroos. A tendência é que o ex-meio-campista assuma uma função nos bastidores e, gradualmente, faça a transição para técnico. A informação é do The Athletic.

A ideia do Real Madrid é reintegrar Kroos à estrutura esportiva do clube, em um movimento semelhante ao realizado com Zinedine Zidane em 2010. Na ocasião, o francês chegou inicialmente como consultor e, com o passar do tempo, evoluiu até o cargo de treinador, no qual conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões.

No começo, Kroos seria a figura do Real em eventos oficiais, além de ter um contato mais próximo com a equipe e com os principais nomes da diretoria, incluindo o presidente Florentino Pérez, o diretor-geral José Ángel Sánchez e o olheiro-chefe Juni Calafat.

Após se aposentar ao final da Eurocopa de 2024, Kroos decidiu se dedicar a projetos pessoais e a passar mais tempo com a família. Ele fundou, em 2024, a Toni Kross Academy, situada em Madri, e também tem um podcast com seu irmão mais novo, Felix Kroos.

Contratado pelo Real Madrid em 2014, após deixar o Bayern de Munique, Kroos conquistou 23 títulos em dez temporadas, entre eles cinco Champions e quatro edições da La Liga. Em 17 anos de carreira, o meio-campista também foi campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, seleção pela qual disputou 114 partidas.

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