Real Madrid lança camisa feita de plástico retirado dos oceanos

Nesta segunda-feira, a Adidas, fornecedora de material esportivo do Real Madrid, lançou o terceiro uniforme do clube para a temporada 2018/19. A camisa, em tom vermelho coral, tem como diferencial o fato de ser feita toda de plástico retirado dos oceanos.

O Parley Ocean Plastic, nome do composto plástico reciclado do mar que é utilizado pela fornecedora, faz parte de uma campanha de conscientização contra a poluição dos oceanos. Além do Real Madrid, a Adidas já havia lançado camisas feitas desse material para Juventus, Manchester United e Flamengo.

O lançamento foi divulgado pelas contas oficiais de Real Madrid e Adidas no Twitter, e contou com Bale e Benzema como modelos. A camisa está no site oficial do clube por 129 euros (R$555) no modelo idêntico ao usado pelos jogadores, e 89 euros (R$ 383), no modelo “réplica”.