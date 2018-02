Real Madrid goleia a Sociedad com três gols de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid passou o caminhão por cima da Real Sociedad na noite desse sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com um primeiro tempo avassalador em que chegou a abrir quatro gols, os madrilenhos contaram com três gols de seu principal astro, Cristiano Ronaldo, para confirmar a vitória por 5 a 2 no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O triunfo serve para sossegar um pouco os torcedores mais críticos, que estão incomodados com a temporada irregular do Real Madrid. Os três pontos levaram a equipe a 42 na tabela de classificação, suficiente para manter o terceiro lugar. O problema é que o Atlético de Madrid está dez pontos à frente, sem contar o Barcelona, que 16 pontos de vantagem e ainda joga nesse domingo.

Em compensação, a Real Sociedad segue com 26 pontos, apenas na 14ª colocação, sem muito o que ambicionar e sem tanto a temer pela zona de rebaixamento.

E a dica de que o jogo desse sábado teria ritmo de treino para o Real Madrid veio antes da primeira volta do relógio. Cristiano Ronaldo cruzou e Lucas Vázquez mandou para as redes.

Na sequência, ainda atordoada, a Real Sociedade viu Benzema acertar a trave em jogada iniciada pelo brasileiro Marcelo. Estava claro que viriam mais gols pela frente. E eles viera.

Aos 26, Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro jogo, o segundo do Real Madrid, depois de amis uma assistência de Marcelo. Pouco depois, o camisa 7 acertou mais uma bola na trave.

A blitz não tinha fim e os visitantes não sabiam o que fazer para segurar tanto ímpeto. Nesse ritmo, o alemão Kroos ampliou aos 33, depois de bela jogada de Vázquez. E ainda deu tempo de mais um gol de Cristiano Ronaldo antes do intervalo, dessa vez aos 36, de cabeça, após cobrança de escanteio. Ou seja, o time mal terminava sua comemoração e já tinha gente correndo para o abraço de novo.

Inevitavelmente, os jogadores acalmaram a velocidade do jogo. Afinal, com um placar de 4 a 0 no primeiro tempo não havia como o Real Madrid manter a mesma motivação. A Real Sociedad então aproveitou para amenizar o vexame. Aos 28, Bautista, descontou. Mas, a noite era de Cristiano Ronaldo, que seis minutos depois foi às redes pela terceira vez ao aproveitar rebote do goleiro Rulli.

Na saída de bola, os visitantes voltaram a marcar com Ilarramendi, mas a goleada estava consolidada. O Real Madrid ainda teve mais oportunidades claríssimas de aumentar o placar, mas o jogo terminou ‘apenas’ em 5 a 2.

Confira a 23° rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira

Athletic Bilbao 0 x 0 Las Palmas

Sábado

Villarreal 1 x 2 Alavés

Málaga 0 x 1 Atlético de Madrid

Leganés 0 x 1 Eibar

Real Madrid 5 x 2 Real Sociedad

Domingo

9h Sevilla x Girona

13h15 Barcelona x Getafe

15h30 Celta x Espanyol

17h45 Valencia x Levante

Segunda-feira

18h Deportivo La Coruña x Betis