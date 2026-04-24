Mbappé sente desconforto e pede substituição em empate do Real Madrid com Betis

Nesta sexta-feira, o Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Real Betis, no Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e se afastou ainda mais do título de LaLiga. Além do resultado ruim, os sinais de alerta também soaram quando Kylian Mbappé teve de ser substituído por Gonzalo Garcia na reta final da partida, após o próprio francês pedir a troca, alegando desconforto muscular.

"Ele sentiu um desconforto. Vamos ver como evolui", se limitou a dizer o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, após a partida, ao ser questionado sobre o craque francês.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O Real Madrid esclareceu à AFP, após a partida, que a substituição se deveu a uma "sobrecarga muscular nos isquiotibiais da perna esquerda", descartando uma lesão grave, embora exames complementares ainda precisem ser realizados.

A preocupação com Mbappé, faltando apenas um mês e meio para o Copa do Mundo de 2026, agrava o golpe que este empate pode representar para as já remotas aspirações do Real Madrid ao título da liga, com apenas cinco rodadas restantes após o término da atual.

Com conteúdo da AFP*