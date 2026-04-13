Real Madrid não deve considerar propostas por Endrick na próxima janela, diz jornal

A história entre Endrick e Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. O clube merengue deixou claro que não vai considerar nenhuma proposta feita por outro clube para contratar o atacante revelado pelo Palmeiras na próxima janela de transferências.

A informação foi divulgada pelo veículo The Athletic, da Inglaterra. O jornal afirmou que o brasileiro e seu estafe cogitavam reavaliar seu futuro em caso de sinalização de propostas ao fim da temporada, mas o Real Madrid teria os convencido da importância do jovem para o clube.

Endrick chegou ao Lyon no início de 2026, por conta da falta de oportunidades na equipe de Xabi Alonso, técnico na época. O empréstimo junto ao clube francês termina em junho, e Endrick volta ao Madrid como peça importante para Álvaro Arbeloa. Desde que chegou a França, o brasileiro se tornou crucial, marcando seis gols e dando seis assistências em 16 jogos.

Na vaga de Endrick, o Real confiou em Gonzalo García, atleta da base que se destacou na Copa do Mundo de Clubes 2025. Na ocasião, o centroavante foi um dos artilheiros do time com quatro gols. Porém, a informação do veículo inglês é de que o clube espanhol planeja vendê-lo na janela de transferência que abre em julho.

Com a possível venda de Gonzalo García, portanto, a ideia é que Endrick retorne ao Real Madrid após o empréstimo ao Lyon e ganhe mais espaço no time principal do técnico Arbeloa na próxima temporada.