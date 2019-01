Real Madrid bate recorde de receita na temporada 2017/18

O Real Madrid bateu o recorde de maior receita na temporada 2017/2018. Os merengues se tornaram o primeiro clube do mundo a faturar 750 milhões de euros em uma temporada, cerca de 3,2 bilhões de reais.

A Deloitte divulgou pela 22ª vez o ranking “Football Money League”, onde eles elencam as maiores receitas do futebol mundial. O Real Madrid é o líder do ranking pela 12ª vez e o Barcelona assumiu a segunda colocação, enquanto o Manchester United caiu para terceiro.

Nesta edição, muitos recordes foram batidos. Além do faturamento histórico do Real Madrid, esta foi a primeira vez que o top 10 contém seis clubes ingleses. As receitas dos 20 primeiros clubes somados superaram 8,3 bilhões de euros, cerca de 35 bilhões de reais, 6% a mais que na temporada passada. Esta é a primeira vez que não tem nenhum clube italiano no top 10.

Nenhum clube brasileiro se encontra entre os 30 com maior receita no mundo. Apenas três são de fora das cinco principais ligas: Zenit (RUS), Besiktas (TUR) e Benfica.

Confira o Top 10 (em reais):

1. Real Madrid: R$ 3,2 bilhões

2. Barcelona: R$ 2,9 bilhões

3. Manchester United: R$ 2,8 bilhões

4. Bayern Munique: R$ 2,6 bilhões

5. Manchester City: R$ 2,4 bilhões

6. Paris Saint-Germain: R$ 2,3 bilhões

7. Liverpool: R$ 2,18 bilhões

8. Chelsea: R$ 2,15 bilhões

9. Arsenal: R$ 1,87 bilhões

10. Tottenham: R$ 1,82 bilhões.