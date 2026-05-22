Real Madrid anuncia saída de David Alaba após cinco temporadas

Nesta sexta-feira, o Real Madrid se despediu do zagueiro David Alaba. O clube e o jogador não chegaram a um acordo para uma renovação contratual.

"O Real Madrid deseja expressar sua gratidão e todo o carinho a um jogador que fez parte de uma equipe que protagonizou uma das fases mais bem-sucedidas da nossa história.", escreveu o Real Madrid.

"O Real Madrid deseja a David Alaba e à sua família tudo de melhor nesta nova etapa de sua vida.", completou.

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Neste sábado, o jogador será homenageado dentro do estádio Santiago Bernabéu na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic de Bilbao.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, também se despediu de Alaba.

“David Alaba leva consigo o carinho de todo o madridismo por sua entrega, seu trabalho e uma imagem icônica no nosso caminho rumo à Décima Quarta, que simbolizou a celebração de uma vitória e que já faz parte da história do nosso clube. O Real Madrid sempre será sua casa”, disse.

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Números e conquistas de Alaba pelo Real Madrid

Contratado em 2021, Alaba foi peça fundamental nas conquistas recentes do clube. Pelo clube Merengue, o jogador conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, Mundial de Clubes, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Supercopa da Espanha, além de uma Copa do Rei.

Com 131 partidas disputadas, David Alaba balançou as redes em cinco oportunidades e deu nove passes para gols.