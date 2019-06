Real Madrid anuncia Jovic por seis temporadas

Na manhã desta terça-feira, por meio de nota oficial em seu site, o Real Madrid anunciou a contratação de Luka Jovic, atacante de 21 anos do Eintracht Frankfurt. O jogador ainda realizará exames médicos antes de assinar com o clube merengue.

O contrato entre Jovic e o Real Madrid tem duração de seis temporadas, se estendendo até o dia 30 de junho de 2025. Os valores da negociação não foram divulgados, mas especula-se que a contratação gira em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$262 milhões).

Com isso, o atacante sérvio se junta aos brasileiros Eder Militão e Rodrygo na lista de reforços oficializados pelo Real Madrid. Nas próximas semanas, a intenção do clube merengue é anunciar mais nomes, sendo Eden Hazard, do Chelsa, o principal alvo da diretoria.

Especulado em diversos clubes nesta janela europeia de transferências, Luka Jovic é considerado uma das principais promessas atualmente, tendo marcado 27 gols e dado sete assistências na última temporada europeia.