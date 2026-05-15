Real Madrid ameaça punir Mbappé por falas polêmicas sobre Arbeloa

O Real Madrid está estudando punir Kylian Mbappé pelos comentários feitos após a vitória por 2 a 0 contra o Oviedo, na última quinta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O francês afirmou que Arbeloa, treinador da equipe, o considera quarta opção para o ataque.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real considerou as falas de Mbappé como "insultuosas ou maliciosas" e que "excederam o direito à liberdade de expressão ou ao exercício da crítica, dirigidas contra o clube, seus dirigentes, treinadores e jogadores".

"Estou 100% bem. Não joguei porque, para o treinador, sou a quarta opção para o ataque, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo. Eu estava pronto para começar jogando, é a decisão dele e você sempre tem que respeitá-la. Não estou chateado. Prefiro falar aqui, com a minha própria boca. Assim fica mais claro. Minha única responsabilidade é jogar bem e dar tudo pelo escudo", disse o francês.

Em resposta, Arbeloa desmentiu as declarações de Mbappé e deixou claro que é o responsável pelas decisões no vestiário.

"Enquanto eu estiver nesta posição, não vou mudar. Quem eu considerar adequado jogará, independentemente do nome. Se um jogador não está em condições de viajar no domingo, não pode ser titular quatro dias depois", rebateu o técnico.

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Possíveis punições

O clube merengue, agora, avalia possíveis punições ao campeão mundial. Entre as possíveis medidas estão o afastamento do jogador nos últimos dois jogos da temporada e a aplicação de uma multa de 100 mil euros (cerca de R$ 580 mil) sobre o salário dele.

Temporada conturbada

Mbappé também comentou outros temas, como a temporada sem títulos do Real Madrid, sua relação com o ex-treinador Xabi Alonso e com o atual comandante Álvaro Arbeloa, além de sua viagem à Itália, que teria causado incômodo no vestiário merengue.

"Começamos bem a temporada, tínhamos tudo. Depois, perdemos tudo no segundo turno. Dói muito porque tínhamos uma estrutura e um estilo de jogo, mas perdemos tudo. Temos que aceitar as críticas e voltar no ano que vem. Não ganhamos nenhum título. Dói porque tivemos a oportunidade de fazer melhor, mostramos isso no primeiro turno. Mas não é isso que representa o Real Madrid. Você sempre tem que defender o clube da melhor maneira possível", analisou.

"Tenho uma ótima relação com o Xabi, ele vai ser um ótimo treinador. Mas isso é passado e temos que olhar para frente. Não tenho nenhum problema com o Arbeloa. É preciso respeitá-lo. É preciso aceitar a filosofia do treinador, e eu tenho que melhorar para jogar à frente do Vini, do Gonzalo e do Mastantuono", continuou.

"Quando não estava em Madri, tinha a permissão do clube. Não fui o único, mas você tem que aceitar e seguir em frente. Posso facilmente mudar essa situação", afirmou.

Por fim, o craque ainda respondeu se está insatisfeito no Real e se pensa em deixar o clube.

"Estou muito feliz em Madrid. Por que eu iria querer sair? Florentino é o melhor presidente do mundo e da história do clube. É uma honra tê-lo conosco", concluiu.