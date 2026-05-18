Real Madrid acerta renovação com Rudiger

O Real Madrid e o zagueiro Antonio Rudiger chegaram a um acordo de renovação de contrato. O alemão ficará por mais um ano no clube merengue, segundo noticiou o jornal As.
Rudiger viveu um período difícil na atual temporada devido a lesões persistentes, que acabaram culminando em cirurgias. Após um plano de tratamento iniciado em conjunto com o clube, o jogador superou o desgaste físico e demonstrou boa forma nas últimas partidas que disputou neste ano.
O zagueiro chegou ao Real Madrid na janela de verão europeia de 2022 e encontrou dificuldades para se firmar no elenco no início de sua passagem. Com o tempo, porém, Rudiger foi conquistando a confiança de Carlo Ancelotti, ex-treinador da equipe espanhola e atual técnico da Seleção Brasileira, e passou a ser um nome constante entre os 11 titulares.
Houve diversas propostas nos últimos anos, principalmente de clubes da Arábia Saudita, que estavam dispostos a desembolsar quantias consideráveis para contar com o jogador. No entanto, Rudiger optou por permanecer no Real Madrid e acredita que ainda há desafios a serem cumpridos.
Diante da renovação, o Real Madrid atravessa um momento delicado na defesa. Com Éder Militão lesionado e a saída iminente de David Alaba, a extensão de contrato de Rudiger surge como um alívio.
