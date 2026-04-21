Real bate Alavés com gol de Vini no Espanhol e finda jejum de quatro jogos

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebeu o Alavés no Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé e Vinicius Jr. marcaram os gols do time da casa, que não vencia há quatro jogos por todas as competições.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Real segue na vice-liderança com 73 pontos, seis a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a menos. O Alavés, por sua vez, continua no 17° lugar e tem 33 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚪ REAL MADRID 2 x 1 ALAVÉS 🔵

🏆 Competição: Campeonato Espanhol

🏟️ Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)

📅 Data: 02 de março de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Kylian Mbappé, aos 30' do 1ºT (Real Madrid)

⚽ Vinícius Jr., aos 5' do 2ºT (Real Madrid)

⚽ Toni Martínez, aos 48' do 2ºT (Alavés)

Como foi o jogo

O Real abriu o placar aos 30 minutos de jogo, quando Arda Guler tocou na entrada da área para Mbappé, que finalizou e contou com desvio para marcar. Aos cinco da segunda etapa, Valverde carregou pelo meio e serviu Vinicius Jr., que chutou de muito longe para marcar um belo gol no cantinho direito do goleiro Silvera.

O gol de honra do Alavés foi marcado aos 48 do segundo tempo, após bate e rebate, quando Guevara chutou de longe e contou com desvio em Toni Martínez para tirar de Lunin.

Próximos jogos

Real Madrid

Enfrenta o Real Bétis, no Beníto Villamarín, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Alavés