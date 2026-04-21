Real bate Alavés com gol de Vini no Espanhol e finda jejum de quatro jogos

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebeu o Alavés no Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé e Vinicius Jr. marcaram os gols do time da casa, que não vencia há quatro jogos por todas as competições.
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2026
Situação da Tabela
Com o resultado, o Real segue na vice-liderança com 73 pontos, seis a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a menos. O Alavés, por sua vez, continua no 17° lugar e tem 33 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪ REAL MADRID 2 x 1 ALAVÉS 🔵
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)
📅 Data: 02 de março de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Kylian Mbappé, aos 30' do 1ºT (Real Madrid)
- ⚽ Vinícius Jr., aos 5' do 2ºT (Real Madrid)
- ⚽ Toni Martínez, aos 48' do 2ºT (Alavés)
Como foi o jogo
O Real abriu o placar aos 30 minutos de jogo, quando Arda Guler tocou na entrada da área para Mbappé, que finalizou e contou com desvio para marcar. Aos cinco da segunda etapa, Valverde carregou pelo meio e serviu Vinicius Jr., que chutou de muito longe para marcar um belo gol no cantinho direito do goleiro Silvera.
O gol de honra do Alavés foi marcado aos 48 do segundo tempo, após bate e rebate, quando Guevara chutou de longe e contou com desvio em Toni Martínez para tirar de Lunin.
Próximos jogos
Real Madrid
- Enfrenta o Real Bétis, no Beníto Villamarín, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.
Alavés
- Joga contra o Mallorca, no Estádio de Mendizorroza, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol