Por Neymar, Real Madrid envia representante ao Brasil

Após perder Cristiano Ronaldo para a Juventus, o Real Madrid busca um reforço de peso para substituir o astro português. De acordo com a emissora Mega, da Espanha, o clube já enviou um representante ao Brasil para negociar a contratação de Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG).

Para tirar Neymar do Barcelona, Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG, desembolsou 222 milhões de euros em agosto do ano passado. Na medida em que o contrato do brasileiro com o clube francês não tem multa rescisória e vale até o fim de 2022, a missão do Real Madrid fica ainda mais difícil.

O início da trajetória de Neymar com a camisa do PSG foi marcado por uma lesão. No último dia 25 de fevereiro, o atleta sofreu fissura no quinto metatarso do pé direito durante a vitória sobre o Olympique de Marselha, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

Atualmente, ainda decepcionado com a eliminação da Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo, Neymar passa férias no Brasil. No País, o emissário enviado pelo Real Madrid negociaria a possibilidade de realizar a transferência com o pai de Neymar.

O Real Madrid, carente sem Cristiano Ronaldo, acredita que, se Neymar deixar claro seu desejo de sair a Nasser Al-Khelaifi, pode realmente deixar o PSG após menos de uma temporada, hipótese hoje considerada improvável. O baixo nível técnico do futebol francês é um dos trunfos do clube espanhol na tentativa de contratar o brasileiro.

Interessado em manter Neymar, o PSG recentemente contratou o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, profissional querido pelo atleta e responsável por tratá-lo durante a Copa do Mundo da Rússia, primeiro torneio disputado após a lesão sofrida no Campeonato Francês.

Não é a primeira vez que o Real Madrid demonstra interesse em contar com os serviços de Neymar. Antes de fechar com o Barcelona, o atleta recebeu uma oferta tentadora do time da capital, que seria ainda melhor financeiramente, mas decidiu realizar o sonho de defender a equipe catalã.