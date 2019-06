Nova polêmica faz Real Madrid desistir de Neymar, diz jornal

Especulado em diversos clubes após uma temporada insatisfatória com o Paris Saint-Germain, Neymar não deve ser contratado pelo Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol As, o clube merengue descartou a contratação do brasileiro depois da nova polêmica envolvendo o jogador, que foi acusado de estupro.

Segundo a publicação, o clube admira o futebol de Neymar e o considera um nome galático. No entanto, os sócios merengues já não têm o atacante entre os preferidos, pois temem pela sua adaptação e pelo possível envolvimento em polêmicas extra-campo.

O jornal ainda informa que Wagner Ribeiro, agente que tem a confiança tanto de Neymar pai quanto de Neymar Junior, esteve em Madrid há três semanas para uma reunião com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. O caminho para um possível acordo entre as partes teria sido iniciado, mas o escândalo recente envolvendo o camisa 10 da Seleção Brasileira fez com que o interesse merengue esfriasse.

Com isso, as atenções do Real Madrid se voltariam agora para Hazard e Mendy. O belga do Chelsea, inclusive, é tratado como prioridade, ao passo que Mbappé também interessa, embora a diretoria madridista tenha noção da dificuldade de tirar o jogador do PSG.