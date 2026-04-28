José Mourinho pode retornar ao Real Madrid na próxima temporada

O atual treinador do Benfica, José Mourinho, pode voltar a comandar o Real Madrid na próxima temporada. De acordo com o The Athletic, o português é o principal nome de Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, para substituir Álvaro Arbeloa a partir da temporada 2026/2027.

Florentino Pérez assume escolha do novo técnico

Diferente da última troca de treinadores após a saída de Ancelotti, Florentino será o principal responsável pela escolha do novo treinador do Real Madrid. O diretor-geral José Ángel Sánchez foi quem conduziu a negociação com Xabi Alonso no início da temporada 2025/2026, embora tenha recebido o aval do presidente.

Com a decisão nas mãos de Florentino Pérez, a relação próxima com Mourinho aumenta os indícios de uma possível negociação entre as partes. O treinador de 63 anos comandou os merengues de 2010 a 2013, conquistando o Campeonato Espanhol de 2012 com recordes de vitória, gols e pontos somados. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o português já teria sinalizado que está disponível para assumir o Real Madrid.

Situação de Mourinho no Benfica

Na atual temporada, o Benfica soma 52 jogos, com 33 vitórias, 10 empates e nove derrotas, ocupando a segunda colocação do Campeonato Português, sete pontos atrás do líder Porto. Além disso, o clube chegou aos playoffs da Liga dos Campeões, fase em que foi eliminado justamente pelo Real Madrid.

José Mourinho tem contrato com o clube de Lisboa até o final da próxima temporada, mas uma eventual saída não é considerada complexa. A multa rescisória do treinador gira em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17.500.000).

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Outros nomes cotados no Real Madrid

Apesar de Mourinho despontar como favorito nos bastidores, o Real Madrid também avalia outros nomes para o comando técnico. Maurício Pochettino, Didier Dechamps, Jurgen Klopp e Lionel Scaloni são outros nomes citados para assumir a equipe espanhola.