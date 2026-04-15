José Emilio Santamaría, lenda do Real Madrid, morre aos 96 anos

O uruguaio José Emilio Santamaría, jogador do Real Madrid no período de Alfredo Di Stéfano e ex-técnico da seleção da Espanha, morreu nesta quarta-feira (15) aos 96 anos de idade, informou o clube da capital espanhola.

O Real Madrid lamentou, em um comunicado, o falecimento de "uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial".

Santamaría, que chegou ao Real Madrid em 1957 procedente do Nacional de Montevidéu, jogou em um dos elencos mais lendários do Real Madrid.

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"Ao lado de Di Stéfano, Puskas, Gento e Kopa, aquela equipe começou a construir o mito do Real Madrid", afirmou o presidente do clube merengue, Florentino Pérez.

Santamaría conquistou com o clube quatro Copas da Europa (1958, 1959, 1960 e 1966), além de uma Copa Intercontinental (1960), seis Ligas (1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965) e uma Copa do Rei (1962).

O zagueiro, que se naturalizou espanhol ao chegar ao clube, também jogou pela seleção da Espanha em 16 partidas e disputou a Copa do Mundo do Chile-1962.

Antes da carreira na Europa, Santamaría jogou pela seleção do Uruguai em 25 partidas e disputou a Copa do Mundo da Suíça-1954 pela seleção sul-americana.

Em seu país natal, ele venceu o campeonato uruguaio em quatro ocasiões com o Nacional.

Como técnico, Santamaría comandou a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos do México-1968 e de Moscou-1980, antes de dirigir a seleção nacional na Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha.

*Por AFP