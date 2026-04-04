Militão marca, mas Real Madrid perde do Mallorca e se complica no Espanhol

Vedat Muriqi garantiu ao Mallorca uma surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid pela La Liga neste sábado, impondo um golpe significativo aos merengues na corrida pelo título espanhol.
O time de Álvaro Arbeloa achou que havia salvado um ponto quando Éder Militão cabeceou para o gol a dois minutos do fim, mas Muriqi apareceu nos acréscimos para marcar o gol da vitória e ajudar os anfitriões a subir para a 17ª colocação.
A derrota deixa o Real Madrid, segundo colocado, a sete pontos do líder Barcelona, que venceu o Atlético de Madrid neste sábado, fora de casa.
Arbeloa iniciou a partida com Vinícius Júnior no banco, já pensando no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, na terça-feira.
O Madrid teve pouca inspiração no primeiro tempo, criando poucas chances claras. A melhor delas foi com o artilheiro Kylian Mbappé, que voltou a atuar após uma entorse no joelho que o incomodava há meses.
Arda Güler enfiou a bola nas costas da defesa do Mallorca para o astro francês arrancar, mas Leo Román salvou com a perna.
O goleiro voltou a impedir Mbappé mais uma vez após passe de Eduardo Camavinga, e Antonio Rüdiger também cabeceou por cima em cobrança de escanteio.
Manu Morlanes levou perigo para o Mallorca ao cabecear por cima, mas o Madrid não pareceu atento ao aviso.
Poucos minutos depois, o meio-campista abriu o placar, passando por Camavinga e entrando na área para finalizar o cruzamento de Pablo Maffeo no canto inferior, sem chances para Andriy Lunin.
Leo Román defendeu chute de Mbappé no início do segundo tempo, enquanto o Madrid buscava o empate.
Arbeloa colocou em campo Vinícius, Jude Bellingham e Militão, este em sua primeira aparição desde dezembro após lesão.
O Madrid pressionou, mas sem muita efetividade, enquanto o Mallorca de Martín Demichelis se manteve sólido na defesa até os instantes finais.
Os anfitriões acabaram cedendo em cobrança de escanteio de Trent Alexander-Arnold, levantada na área para Militão, que cabeceou com força no ângulo.
No entanto, ainda havia uma reviravolta reservada para o Madrid.
Muriqi, segundo maior artilheiro da competição atrás de Mbappé, bateu forte para superar Lunin aos 91 minutos e garantir os três pontos para sua equipe, com seu 18º gol na liga na temporada.
O Mallorca abriu dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento após uma vitória histórica, celebrada com entusiasmo pelos jogadores junto à torcida ao final da partida.
*Por AFP