Kylian Mbappé sofre lesão a dois meses da Copa e vira desfalque no Real

A dois meses da Copa do Mundo, o Real Madrid comunicou nesta segunda-feira que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão no duelo contra o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. A equipe merengue não divulgou uma data para o astro francês retornar aos gramados.

No empate contra o Bétis na última sexta-feira, Mbappé sentiu um incômodo na perna durante a segunda etapa da partida e pediu substituição na reta final da partida. Após a realização de exames, o camisa 10 foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendíneo da perna esquerda.

Ainda é cedo para saber quais serão as condições de Mbappé para a Copa do Mundo, mas ele será desfalque certo para o Real Madrid para o jogo contra o Espanyol, neste domingo, e virou dúvida para o clássico contra o Barcelona.

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Comunicado do Real Madrid

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendíneo da perna esquerda. Aguardando evolução".

Números de Mbappé na temporada

Nesta temporada, Kylian Mbappé representou o Real Madrid em 41 oportunidades, onde balançou as redes 41 vezes e deu seis passes para gols.