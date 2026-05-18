Mourinho fica perto de assinar com o Real Madrid

Na busca de um novo treinador para assumir a equipe na próxima temporada, o Real Madrid está muito próximo de fechar com José Mourinho. O técnico português, de 63 anos, já comandou o clube entre 2010/11 e 2012/13.

Atualmente à frente do Benfica, Mourinho vem sendo apontado como principal alvo da diretoria merengue em meio ao momento instável da equipe. A pressão da torcida e a perda de confiança no trabalho de Álvaro Arbeloa levaram o clube ao mercado em busca de um novo comandante.

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De acordo com Fabrizio Romano, o acordo entre Real Madrid e José Mourinho já apalavrado. Agora, o treinador é esperado em Madri após o jogo contra o Bilbao, na última rodada do Campeonato Espanhol.

A temporada do Benfica terminou no último sábado, com uma vitória contra o Estoril, por 3 a 1. Mourinho levou a equipe portuguesa à terceira posição da liga nacional nesta temporada, mas não conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões.

Durante sua passagem pelo Real, Mourinho somou 178 jogos, com cerca de 77% de aproveitamento, além de ser campeão de La Liga na temporada 11/12.