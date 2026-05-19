Ex-técnico do Barcelona critica Mourinho: "Seus times nunca chamaram a atenção"

O experiente técnico José Mourinho vem sendo especulado para uma segunda passagem pelo Real Madrid na próxima temporada. Em entrevista ao jornal Marca, Quique Setién, ex-treinador do Barcelona, criticou o atual comandante do Benfica.

"Ele teve bons resultados em muitos lugares, mas eu não me concentro apenas em resultados. Os times de Mourinho nunca chamaram muito a minha atenção pela forma de jogar", afirmou Setién.

O espanhol comandou o Barcelona na temporada 2019/2020, após trabalho de destaque pelo Betis. Na equipe da Catalunha, foram apenas 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, incluindo o histórico revés por 8 a 2 diante do Bayern de Munique, pelas quartas da Liga dos Campeões.

Currículo de Mourinho

José Mourinho comando o Real Madrid de 2010 a 2013. Neste período, conduziu a equipe aos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

Bicampeão da Champions por Porto e Inter de Milão, o português também já trabalhou no Barcelona, de 1996 a 2000, inicialmente como tradutor e, depois, como auxiliar técnico de Bobby Robson e Louis Van Gaal.

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