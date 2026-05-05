Estafe de Mbappé vê exagero em críticas por viagem durante período de recuperação

O período de recuperação de Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão na coxa, é "estritamente supervisionado" pelo Real Madrid, afirmou nesta terça-feira à AFP o seu estafe, no momento em que o francês vem sendo criticado na Espanha por sua suposta falta de comprometimento.

Ausente desde 24 de abril devido a uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, o astro francês é alvo de críticas por parte de alguns torcedores em função de sua viagem à Sardenha, a apenas uma semana do clássico contra o Barcelona, marcado para domingo, às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo pode definir o título, já que um triunfo da equipe catalã garante matematicamente a taça.

A viagem ocorreu durante os dias de folga concedidos pelo Real Madrid aos jogadores atualmente lesionados, entre eles Mbappé, Thibaut Courtois e Arda Guler.

"Parte das críticas baseia-se em uma interpretação exagerada de elementos ligados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube, sem corresponder à realidade do envolvimento e do trabalho diário realizado por Kylian em prol do coletivo", diz o comunicado enviado pelo estafe do jogador.

No domingo, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, garantiu: "Cada jogador no seu tempo livre faz o que considera oportuno. Isso não me diz respeito".

"Não construímos o Real Madrid com jogadores que jogam de smoking, mas com jogadores que terminam a partida com a camisa encharcada de suor, de lama, à base de esforço, de sacrifício, de constância", acrescentou.

Para o ex-lateral, o time 15 vezes campeão da Liga dos Campeões "é um clube onde, felizmente, nenhum jogador jamais foi, é ou será maior que o Real Madrid".

Com 41 gols em 41 jogos, Mbappé é o jogador mais decisivo desta temporada no Real Madrid, que, no entanto, deverá amargar sua quinta temporada sem títulos no século.

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*Por AFP