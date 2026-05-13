Endrick volta ao Real Madrid e usará CT do clube caso seja convocado para a Copa

O Real Madrid contará com Endrick para a próxima temporada. O atacante brasileiro fará seu último jogo pelo Lyon no domingo, contra o Lens, pela rodada final do Campeonato Francês e, na sequência, embarcará para Madri.

O jogador de 19 anos foi emprestado ao Lyon em dezembro de 2025. Desde então, disputou 20 partidas pela equipe, com oito gols marcados e sete assistências.



O bom desempenho no Lyon chamou a atenção do Real Madrid e também da comissão técnica da Seleção Brasileira. Endrick foi convocado na última Data Fifa e deixou boa impressão no amistoso contra a Croácia, disputado nos Estados Unidos. Com isso, o atacante vive a expectativa de ser incluído na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

A convocação será anunciada na próxima segunda-feira, e Endrick acompanhará a divulgação já em Madri. Caso esteja entre os 26 selecionados, o jovem utilizará as instalações do Real Madrid para manter a preparação rumo ao Mundial.

Endrick foi contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, após se destacar no Palmeiras, clube que o revelou. No entanto, o brasileiro só se juntou oficialmente ao elenco merengue em junho de 2025, após completar 18 anos. Com a camisa do clube espanhol, soma 40 jogos e sete gols.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

*Por Lucas Passoli

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