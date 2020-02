Em reunião com diretoria, Marcelo avisa que pode deixar o Real Madrid

Marcelo vive, possivelmente, o seu pior momento com a camisa do Real Madrid, desde que chegou ao clube em 2007. Alvo de muitas críticas por parte da torcida e da imprensa espanhola, o lateral esquerdo se reuniu com a diretoria merengue nesta segunda-feira e, segundo a rádio Cope, avisou que pode deixar o clube ao fim da atual temporada.

Para além das críticas extra-campo, o brasileiro estaria bastante insatisfeito com as decisões do técnico Santiago Solari, com quem já não é mais titular absoluto e tem perdido espaço para o então reserva Sergio Reguilón, de apenas 22 anos.

Aos 30 de idade, Marcelo tem contrato no Santiago Bernabéu até junho de 2022. Caso opte por mudar de ares na metade de 2019, a Juventus seria o provável destino do jogador, que, assim, voltaria a atuar ao lado do ex-companheiro Cristiano Ronaldo.

O lateral esquerdo tem sido bastante criticado, sobretudo, por suas atuações defensivas. Fato é que, após a duas lesões sofridas no final do ano passado, o brasileiro caiu muito de produção e não voltou a apresentar o futebol que, nos últimos anos, o credenciou como o melhor do mundo da posição.