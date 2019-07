Disposto a envolver jogadores, Real Madrid faz proposta por Neymar

A novela envolvendo o futuro de Neymar ganhou um novo capítulo na manhã desta segunda-feira. Com seu nome veiculado como possível reforço do Barcelona e, mais recentemente, da Juventus, o brasileiro pode reforçar… o Real Madrid. Apesar de ter descartado inicialmente, o clube merengue não só estuda a contratação, como já colocou uma proposta na mesa do Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Real Madrid, que publicamente afirma não ter interesse em Neymar, trabalha internamente para tentar a aquisição do atacante. Inclusive, por intermédio do empresário Pini Zahavi, que trabalha com o staff do brasileiro, fez uma proposta ao PSG de 90 milhões de euros (cerca de R$ 377 milhões), mais Gareth Bale.

A informação dada pelo diário espanhol vai de contro ao veiculado pelo jornal inglês The Independent no último domingo, quando tratou da possibilidade de Bale ser envolvido na negociação do Real por Neymar. Na Espanha, afirma-se que a proposta está na mesa do PSG há duas semanas e a diretoria segue estudando possibilidades para findar a parceria com o jogador.

Sem espaço no Real Madrid, Bale tem sua saída iminente, principalmente depois das declarações de Zidane, que não relacionou o camisa 11 para o amistoso contra o Bayern e afirmou ser “melhor para todos” a transferência. Dessa forma, o galês é tratado como uma ótima moeda de troca, assim como James Rodríguez, que chegou a ser especulado no PSG.

A publicação ainda afirma, no entanto, que a prioridade de Neymar e seu staff é o retorno ao Barcelona, muito pelo passado vitorioso e pelo bom clima no vestiário. As recentes movimentações tanto do Real Madrid quanto do jogador, ao mesmo tempo, podem indicar uma mudança de postura e a viabilidade da contratação pelos merengues, que já se reforçaram com Hazard.