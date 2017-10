“Cristiano Ronaldo está desiludido”, afirma Zidane depois de vitória

Apesar da vitória do Real Madrid por 2 a 0 contra o Espanyol, o craque Cristiano Ronaldo não parece estar feliz com a sua atuação na partida do último domingo. Quem afirma isso é o próprio treinador Zinèdine Zidane, que ressaltou que o português está incomodado por não ter marcado nos jogos recentes do Campeonato Espanhol. O atacante está há 270 minutos sem fazer um único gol no torneio nacional. sua pior marca desde que vestiu a camisa do clube madrilenho.

“Ronaldo não está cansado, esteve muitos jogos de fora. Está muito desiludido porque ainda não marcou no Campeonato Espanhol, mas o futebol é assim, esses momentos fazem parte.Fez um passe fenomenal para o Isco (no lance do primeiro gol), espero que no próximo volte a marcar e nos ajudar como sempre fez”, afirmou o treinador francês durante entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid.

Apesar de não estar em uma má fase na temporada, CR7 está acostumado a balançar constantemente as redes dos adversários. Pelo Real Madrid o português fez 411 gols em 401 jogos disputados, uma incrível marca de mais de um gol por partida. Além disso, muitos deles foram decisivos, como os três contra o Wolfsburg nas quartas de final da Liga dos Campeões, resultado que garantiu a equipe para a próxima fase do torneio.

Além da seca de gols de Ronaldo, o Madrid não está com um bom desempenho no Campeonato Espanhol. O clube é apenas o quinto colocado com 14 pontos, e além de estar cinco pontos do líder Barcelona, o time está fora da zona de classificação para a Champions League, principal torneio no futebol europeu e o qual os madrilenhos são os atuais bicampeões.