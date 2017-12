CR7 revela motivação de Zidane e reforça que é o melhor da história

Eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo comemorou e muito seu quarto título do torneio. Depois de vencer com o Manchester United, o craque português ergueu o troféu intercontinental neste sábado pela terceira vez com o Real Madrid, no entanto, a motivação para superar o Grêmio se deu por outro motivo, que foi lembrado pelo técnico Zinedine Zidane.

“É impressionante. Queríamos ganhar, sabíamos que eles eram bons, mas o Real Madrid nunca havia ganhado cinco troféus em um único ano. Zidane nos disse isso, tratamos de fazer nosso trabalho e somos os justos vencedores”, disse Cristiano Ronaldo, eleito o segundo melhor jogador do Mundial, atrás de Modric.

O título foi ainda mais especial para Cristiano Ronaldo pelo fato de ter terminado a competição como um dos artilheiros, ao lado de Romarinho, do Al Jazira, e Mauricio, do Urawa Reds, todos com dois gols.

“Estou muito contente por ganhar o título. Nunca ganhamos cinco em um ano, estamos felizes. Também estou contente por bater mais um recorde como artilheiro, mas já disse que esse é meu trabalho e sempre tento fazê-lo da melhor maneira possível”, prosseguiu CR7.

No último dia 8 de dezembro, após receber sua quinta bola de ouro em premiação realizada pela revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo disse que era o “melhor jogador da história”. Questionado se manteve sua opinião, o português não hesitou ao responder.

“Eu não tenho que falar de mim mesmo, o que tinha que dizer eu disse e sigo pensando a mesma coisa. Os números não enganam, sigo motivado e é o que eu quero para seguir ganhando troféus, é o que eu mais gosto”, concluiu.